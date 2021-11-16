Цены на газ в Европе взлетели после приостановки сертификации «Северного потока – 2»

Биржевые цены на газ в Европе резко выросли после решения немецкого регулятора о приостановке сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода «Северный поток – 2».

Согласно данным биржи ICE Future, стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF достигала $1042,6 за одну тысячу кубометров – это почти на 11% выше цены понедельника, передает «Прайм». Впервые с 27 октября цены на «голубое топливо» превысили отметку в $1000.

Ранее сегодня Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что оператор «СП – 2» должен иметь организационную форму, соответствующую законодательству ФРГ. В связи с этим компания Nord Stream 2 AG решила создать «дочку» в ФРГ для управления немецкой частью трубопровода.

Регулятор отметил, что процесс сертификации возобновится, когда головная компания передаст основной капитал и персонал в ведение немецкого дочернего предприятия. Рассмотрение новой заявки на сертификацию оператора «Северного потока – 2» потребует еще четырех месяцев с момента представления полного пакета документов, заявил германский регулятор.

На фоне новостей о приостановке сертификации акции «Газпрома» в ходе торгов на Мосбирже теряли почти 2,5%, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:41 по мск.

Москва, Берлин, Наталья Петрова

Москва, Берлин. Другие новости 16.11.21

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