«Развели глупых украинцев по классике»: Меркель обвинили в обмане Украины

Украинский экономист Юрий Атаманюк заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «развела» Украину с «Северным потоком-2» и тем самым защитила интересы своей страны. По его словам, Меркель забрала у «глупых украинцев» весь транзит газа, на котором Киев ежегодно зарабатывал очень приличные деньги.

В связи с этим канцлер ФРГ заслуживает похвалы со стороны немцев, потому что с запуском «Северного потока-2» от Германии будет зависеть энергетическая безопасность Европы, заявил эксперт в эфире телеканала «Наш».

«Меркель заслуживает лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у глупых украинцев забрала весь транзит газа», – сказал Атаманюк, отметив, что ФРГ стала газовым хабом Европы, «обеспечила энергией все свои предприятия и теперь гарантирует себе промышленный рост». Украина в этой ситуации получила несколько траншей под высокие проценты, рухнувшую промышленность и отток рабочей силы.

Экономист назвал Меркель настоящим патриотом своей страны, поскольку делает всё во благо своего народа. «При этом как сильный дипломат, она считается миротворцем для Украины и другом украинского народа», – добавил он. Но по факту, «развели лохов по классике полностью», – констатировал он. «Те, кто нас ограбил, довел до трудовой миграции и падения экономики, мы еще им спасибо скажем», – добавил экономист.

Напомним, Меркель 22 августа посетит Украину с рабочим визитом. В офисе президента Незалежной Владимира Зеленского заявили, что главной темой переговоров лидеров двух стран станет предоставление конкретных гарантий выполнения Берлином своих обязательств по сохранению транзита российского газа через Украину в Европу после запуска «Северного потока-2». Лидеры также обсудят ситуацию в Донбассе.

Киев, Наталья Петрова

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