В Киеве по-своему объяснили отказ Илона Маска принимать Зеленского

Администрация президента Украины начала отрицать, что Владимир Зеленский планировал встречаться с основателем компании SpaceX Илоном Маском во время своего визита в США.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, в Офисе Зеленского якобы никто такую встречу официально не анонсировал.

Он утверждает, что встреча Зеленского с Маском была изначально невозможна, так как украинский президент посещал Калифорнию, а основатель SpaceX уже переехал вместе со своим бизнесом в Техас.

«А кто говорил, что будет встреча Зеленского с Маском? Кто об этом официально говорил из Офиса президента? Насколько мне известно, Маск живет в Техасе. Он перевез туда весь свой бизнес. Он налоговый резидент Техаса. И почему он должен был встречаться с президентом Владимиром Зеленским в Калифорнии – мне не известно», – заявил Никифоров.

Между тем, головной завод Илона Маска по-прежнему находится в Калифорнии, и он как раз в день визита Зеленского в штат проводил экскурсию по предприятию для внука и правнука советского конструктора ракет Сергея Королёва.

Напомним, накануне визита украинского президента в США советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович анонсировал встречи главы государства с Тимом Куком (Apple), Джеффом Безосом (Amazon) и Илоном Маском (SpaceX).

«Уже после Байдена Зеленский полетит в Калифорнию. Будет встречаться с Куком, Безосом и Маском. Там такие вопросы… техногенного прорыва для Украины, участие в совместных проектах», – заявлял Арестович.

В результате Зеленскому удалось встретиться лишь с Тимом Куком.

Симферополь, Валентин Карамазов

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