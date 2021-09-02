Американские конгрессмены подарили президенту Украины книгу «Лёгкая черепно-мозговая травма»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале показала фото подарка американских конгрессменов президенту Украины Владимиру Зеленскому – книгу под названием «Легкая черепно-мозговая травма» издательства американо-украинского медицинского фонда AUMF.

«Зеленскому в США подарили книгу под названием «Легкая черепно-мозговая травма», которую издал американо-украинский медицинский фонд AUMF, а преподнесли еу украинскому президенту члены конгресса. Все-таки книга – лучший подарок, как ни крути», – цитируют РИА Новости Telegram-канал Захаровой.

Зеленский находится с рабочим визитом в США, в среду у него прошла встреча с американским президентом Джо Байденом.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 02.09.21

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