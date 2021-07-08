«Этого недостаточно»: в НАТО оценили перспективу принятия Украины в альянс

Проведение реформ не гарантирует Украине место в альянсе, заявил спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай. Принятие стран в НАТО зависит не столько от технических критериев, сколько от политических решений.

«Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется план действий или членство… Одного выполнения перечня условий недостаточно», – рассказал Аппатурай в ходе пресс-конференции в Вильнюсе.

Он добавил, что решение принимается исходя из политических соображений. Не только Украина должна быть готова вступить в альянс, но и у НАТО должна быть готовность расширить число участников.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна «заслужила» членство в НАТО семилетним противостоянием «российской агрессии». Киев, якобы, не должен просить принять его в альянс, это члены НАТО должны первыми пригласить Киев в свои ряды.

На что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ответил, что условия для членства Украины в НАТО еще не наступили. А высокопоставленный источник в альянсе заявил, что принятие Украины исключено в ближайшие 10-15 лет из-за опасности военного столкновения с Россией.

Вильнюс, Наталья Рязанова

Вильнюс. Другие новости 07.07.21

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