Чёрное море не было и не будет «русским озером» – глава Совбеза Украины

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов похвастался подарком, полученным от капитана корабля ВМФ Великобритании накануне военных учений «Си бриз-2021».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», «уникальный сюрприз» представляет собой британскую карту Чёрного моря, по всей видимости, допетровских времён, когда Россия ещё не пришла в Крым и на Кавказ.

По логике Данилова, само наличие такой карты свидетельствует о том, что у России нет никаких прав на Чёрное море. Откуда такие права взялись у Украины, чиновник не пояснил.

«Капитан HMS Defender Винс Оуэн передал мне исторический отпечаток первой в мире Черноморской карты. Эта запоминающаяся вещь еще раз напоминает нам о том, что Черное море никогда не было и не должно быть «русским озером», как бы ни хотелось нашему соседу-агрессору», – заявил Данилов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.06.21

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