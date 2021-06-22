Чёрное море не было и не будет «русским озером» – глава Совбеза Украины

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов похвастался подарком, полученным от капитана корабля ВМФ Великобритании накануне военных учений «Си бриз-2021».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», «уникальный сюрприз» представляет собой британскую карту Чёрного моря, по всей видимости, допетровских времён, когда Россия ещё не пришла в Крым и на Кавказ.
По логике Данилова, само наличие такой карты свидетельствует о том, что у России нет никаких прав на Чёрное море. Откуда такие права взялись у Украины, чиновник не пояснил.
«Капитан HMS Defender Винс Оуэн передал мне исторический отпечаток первой в мире Черноморской карты. Эта запоминающаяся вещь еще раз напоминает нам о том, что Черное море никогда не было и не должно быть «русским озером», как бы ни хотелось нашему соседу-агрессору», – заявил Данилов.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 22.06.21
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