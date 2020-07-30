Киев пригрозил Москве военными манёврами в самых «неожиданных местах»

Киев рассматривает планируемые в сентябре Москвой широкомасштабные учения Вооружённых сил РФ «Кавказ-2020» как угрозу национальной безопасности Украины.

Чтобы препятствовать «возможному вторжению российских войск» на территорию страны, украинская армия прибегнет к тактике «молниеносных манёвров» в «очень неожиданных» для России местах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Будут наши учения параллельно с «Кавказ-2020», причем они могут быть в довольно неожиданных местах», – заявил Данилов в интервью украинским СМИ.

Напомним, ранее Данилов дал срок российской армии до 9 декабря 2020 года «покинуть Донбасс мирным путём», чтобы не нарваться на украинский план «Б», который Киев намерен привести в действие для «усмирения Донбасса».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.07.20

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