Глава украинского Совбеза проговорился о дате возможного наступления украинской армии в Донбассе

Совет безопасности Украины во главе с главнокомандующим Владимиром Зеленским определили главный сценарий развития событий в Донбассе, которым предусмотрен «вывод россиийских оккупационных войск» к 9 декабря 2020 года «мирным путём». После этой даты Москва уже не сможет рассчитывать на безопасное «пребывание своей армии на территории Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, комментируя объявленное недавно перемирие на линии фронта.

«Мы дали попытку нашему противнику еще раз, мирным способом, мирным путем уйти из нашей страны», – предупредил он.

Данилов напомнил, как президент Зеленский перед прошлогодним нормандским саммитом в Париже 9 декабря «дал себе ровно год» на разрешение конфликта в Донбассе и подчеркнул, что больше этого срока «ждать не намерен». В ином случае, Зеленский пообещал «включить план Б». Видимо, под планом «Б» после 9 декабря подразумеваются некие активные «не мирные» действия Украины в Донбассе против народных республик.

«Работаем по главному утвержденному сценарию, с которым ехал Владимир Александрович Зеленский на саммит в Париж 9 декабря... У него за плечами было решение Совета нацбезопасности и обороны Украины. Оно является действующим», – пригрозил Данилов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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