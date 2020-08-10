На Украине потребовали открыть КПП на границе с Крымом и прекратить водную блокаду полуострова

Правительство Украины должно немедленно возобновить работу КПП на границе с Крымом и прекратить водную блокаду полуострова. С таким требованием выступила партия «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 9 августа Киев закрыл границу с Крымом, сославшись на рост в стране числа зараженных коронавирусом.

«Сотни тысяч людей оказались заблокированы по обе стороны нового «кордона», их право на перемещение было бесцеремонно нарушено Зе-властью», – заявили представители «Оппозиционной платформы», расценивая это как нарушение прав граждан.

Еще одно требование: прекратить водную блокаду полуострова и обеспечить подачу воды в Крым.

Напомним, сегодня был официально запущен водовод из Тайганского в Симферопольское водохранилище. Это должно снять вопрос водоснабжения крымской столицы. Однако проблемы в других частях полуострова остаются. В целом РК тратит на бытовые нужды 500 млн кубометров воды в год. До 2014 года около 90% этого объема обеспечивалось за счет Северо-Крымского канала, но после перехода полуострова в состав России, власти Украины канал перекрыли.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 10.08.20

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