Правозащитные организации обрушились на украинское правительство за издевательства на крымской границе

Внезапное закрытие крымской границы со стороны Украины с 8 по 30 августа якобы из-за угрозы распространения коронавируса с территории полуострова оказалось абсолютно непродуманным решением украинского правительства, которое привело в шок и растерянность сотни людей.



Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявили представители украинских филиалов западных правозащитных организаций.

«Иногда мы работали как службы психологической помощи. Люди звонили в отчаянии, в возмущении, они были растеряны – это было внезапное решение, особенно на фоне того, что все ограничения были, по сути, сняты за неделю до того. Люди были не готовы, все имели планы, билеты, какие-то основания ехать в Крым или из Крыма.

Это внезапное решение было для них шоком, они даже не могли получить информацию. Оно было принято в субботу, начало действовать в воскресенье, когда госорганы не работают. Никаких разъяснения на сайтах госорганов люди не могли получить.

В первый день, 8 августа, люди пытались выехать. Были ограничения, были очереди, жаловались, что стоят несколько часов. Их никто не информировал, люди были не готовы. К нам 8-9 августа обратилось 463 человека, из них 428 – по вопросам пересечения. То есть 92% обращения к правозащитникам были по вопросам пересечения», – заявила представительница спонсируемой Западом так называемой Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Её поддержала представительница Украинского Хельсинского союза по правам человека, юрист Анна Рассамахина.

«Вся эта история с ограничением пересечения границы, к сожалению, очень ярко отражает способность нашего правительства на простые решения и, наоборот, неспособность на взвешенные решения в это сложное время», – приводит «ПолитНавигатор» слова Рассамахиной.

Симферополь, Иван Капустин

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