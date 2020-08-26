Украина откроет границу с Крымом в ближайшие дни

Киев откроет пункты пропуска «Каланчак» и «Чонгар» в полночь субботы, 29 августа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает «представительство президента Украины в Крыму» на своей странице в фейсбуке.

«Полный текст решения правительства будет опубликован завтра», – добавили в «представительстве».

Решение принято в связи с истечением 29 августа принятого ранее распоряжения украинского правительства о приостановке работы пропускных пунктов на крымской границе.

Напомним, ранее правозащитные организации обрушились на украинское правительство за издевательства над гражданами в связи с внезапным закрытием пунктов пропуска.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.08.20

В Киеве заявляют, что для снятия водной блокады Крыма нет оснований. / Дело Навального обернётся серьёзными последствиями для Украины. / В Крыму задержали представителя главы Чеченской республики в Ивановской области. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»