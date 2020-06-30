Водная блокада Крыма не спасла Украину от жестокой засухи

Сильнейшая за 20 лет засуха обрушилась на южные области Украины. Напомним, недавно киевские власти злорадно заявляли о невозможности открытия Северо-Крымского канала для подачи воды в Крым во время засушливой жаркой погоды на полуострове.

Между тем, в Крыму уже неделю льют дожди, а на юге Украины буквально сгорает урожай, несмотря на наличие больших рек – Днепра, Буга и Дуная.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в аграрных хозяйствах Одесской, Николаевской и Херсонской областей сложилась чрезвычайная ситуация.

Так, в некоторых районах Херсонской области из-за отсутствия дождей погиб урожай на 50% посевных площадей.

В Одесской области аграрии заявили о потере трети урожая озимых. Не лучше обстоят дела и в Николаевской области.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 30.06.20

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