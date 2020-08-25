Дефицит воды в Крыму обусловлен огромными потерями при доставке к потребителю

Крым стал лидером среди регионов России по объему потерянной воды при доставке к потребителю. И именно с этим связан водный дефицит на полуострове. Об этом заявил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Как уже сообщал «Новый День», с 24 августа режим ограниченного водоснабжения введен в нескольких территориях РК. Власти республики связывают возникший дефицит с небывалой засухой, однако у руководителя Росводресурсов иное мнение.

«В целом таких тревожных данных, как по Крыму, больше нет нигде – водопотери на пути к потребителю доходят до 80%, – цитирует Кириллова РИА «Новости». – Средний уровень такого показателя в российских регионах составляет 20% – 30%».

Подобные потери в таком вододефицитном регионе недопустимыми, подчеркивает чиновники, утверждая, что крымские власти должны озаботиться не столько поиском дополнительных источников, сколько бережным отношением и рациональным использованием.

Кириллов читает, что надеяться на обильные дожди на полуострове осенью и зимой не стоит:

«Маловодье – явление цикличное: оно случается примерно раз в семь лет шагом в два года. Были годы, когда уровень воды в Симферопольском водохранилище был еще ниже. И возможно, в 2021 году мы столкнемся с продолжением маловодья. Так что меры по водосбережению и повышению водоотдачи в республике, безусловно, необходимы».

Добавим, что сейчас объем добываемой воды из разведанных подземных источников составляет около 44% от утвержденных запасов.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 25.08.20

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