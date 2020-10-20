Зеленский удовлетворён уровнем ненависти крымчан к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский удовлетворён результатами работы украинского телеканала «Дом», который был специально создан для вещания на Крым и Донбасс, и пообещал увеличить финансирование пропагандистского телевещания.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинский президент заявил в послании Верховной раде.

«Мы очень хотим, чтобы люди там знали правду от Украины. Мы запустили канал «Дом». Понятно, что мы не можем иметь объективные цифры просмотров там, но шквал постоянной критики этого канала со стороны российских СМИ говорит о том, что дело движется в правильном направлении», – уиверждает Зеленский (цитата РИА Новости).

Напомним, ранее известный на Украине журналист Дмитрий Василец отметил, что глумление украинских пропагандистов над проблемами крымчан в связи с небывалой засухой и дефицитом воды формирует устойчивую ненависть жителей полуострова к «Незалежной». В качестве примера он привёл репортажи на украинском телеканале «Дом».

Отметим, президент Зеленский называл главной целью создания телеканала – сформировать у крымчан и жителей Донбасса «понимание и привязанность» к Украине.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.10.20

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