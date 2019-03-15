Наталья Поклонская пообещала присоединить Киев к России

Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что видит Россию через 5-10 лет «сильной и процветающей». По ее прогнозу, РФ продолжит увеличивать свои «кровные границы» и в перспективе вернет под свое крыло Киев. Об этом Поклонская заявила на пресс-конференции в Москве.

«Какой будет Россия через 5-10 лет – я вам скажу – процветающей, сильной и увеличивать свои старые, добрые, кровные границы», – приводит слова парламентария издание «Политнавигатор». Поклонская при этом выразила надежду, что «наш Киев тоже будет процветать».

Экс-прокурор также отметила, что главная роль в воссоединении Крыма с Россией принадлежит народу полуострова, а не партии «Единая Россия».

«Вот говорят, что партия Крымской весны – это «Единая Россия». Это не так. Крымская весна – это люди. Это все крымчане, – заявила Поклонская. – Это от мала до велика – бабушки, дедушки, обычные женщины с детьми, молодежь с прическами причудливыми – розовыми волосами или синими».

«Каждый крымчанин пришел на избирательный участок, несмотря ни на что и сделал свой выбор», – подчеркнула она, отметив, что это и есть Крымская весна.

В ходе пресс-конференции Поклонская также вспомнила постыдное, по ее мнению, приветствие вставанием американских сенаторов в Госдуме и указала, что депутаты буквально на следующий день отказались стоя почтить память российского императора Николая II.

«Красивый большой зал пленарных заседаний… Объявляют, что на балкончике сверху заходят сенаторы конгресса США. Вы вскакиваете, хлопаете, радуетесь, только не понятно чему – но случилось, эмоции, доброжелательность, надо было поприветствовать… Следующий день. Сидите в том же зале. Встает Поклонская и говорит: «Уважаемые депутаты. Уважаемый президиум. 17 июля – 100 лет назад – зверски убили царскую семью. Я предлагаю почтить минутой молчания светлую память нашего государя. При котором страна развивалась таким темпом – страна была самой мощнейшей…». И вы все сидите. А вчера вы вставали и хлопали этим сенаторам», – упрекнула Поклонская своих коллег.

Симферополь, Москва, служба информации РИА «Новый День»

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