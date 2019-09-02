Наталью Поклонскую бросил муж

От депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской ушел муж. Супруг экс-прокурора Крыма, бывший глава аппарата уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев заявил, что расстался с женой.

Напомним, что Поклонская и Соловьев расписались в августе прошлого года. Сама депутат долго не комментировала информацию о свадьбе. В конце прошлой недели Поклонская заинтриговала россиян, сообщив о «радикальных переменах» в ее личной жизни, которые она решила пока оставить в тайне.

Соловьев сегодня сообщил журналистам, что ничего тайного и радикального не произошло. «Два лидера в одной семье – гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться», – пояснил он в комментарии РИА «Новости». По его словам, один в семье был красивым, а другой «очень красивым», один – целеустремленный, а другой «очень сильно целеустремленный», один – умный, другой – «очень умный». При этом Соловьев отметил, что превосходная степень «относится к даме». По его словам, он «облегчил жене задачу» и дал ей возможность самой выбрать дальнейший путь. «Как это было исполнено, уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания, – сказал Соловьев, заметив, что «это минус» не в его карму и не в его хайп.

Он подчеркнул, что сейчас на первый план даже в семейной жизни выходят «безжалостные реалии в виде прагматизма, рационализма, карьеризма... готовности с легкостью предать все и в первую очередь самого себя».

Недавние заявления Поклонской о секретных переменах в личной жизни Соловьев сравнил с анекдотом о том, как иностранец загадывал загадку о зеленом прыгучем представителе фауны: «На ля начинается, на гушка заканчивается».

Стоит отметить, что до замужества Поклонская заявляла журналистам, что воспитывает дочь, родившуюся в 2005 году, но в браке не состоит.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.09.19

В МКУ «Городское благоустройство» сменился начальник. / Трамп решил заняться Балканами: плотно. / Монастырь в Ганиной Яме остался без наместника. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»