Главная сваха России отказалась искать нового мужа Наталье Поклонской

Главная сваха России Роза, ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова считает, что депутату Госдумы Наталье Поклонской будет непросто снова выйти замуж. Сама Сябитова, по ее словам, искать спутника жизни экс-прокурору Крыма не возьмется.

Как уже сообщал «Новый День», бывший глава аппарата уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев заявил, что расстался с женой Натальей Поклонской.

«Как сваха могу сказать, что я за такие случаи даже не берусь», – заявила Сябитова и пояснила, что есть два обстоятельства, существенно затрудняющих поиски подходящего мужчины.

«Во-первых, возрастная. Вторая причина – это женщина успешная, у которой с карьерой всё в порядке, обычного мужчину она не захочет. Обычный – это нормальный не ворующий, не убивающий, зарабатывающий своим трудом, с образованием, но звёзд с неба не хватает, – цитирует Сябитову «Говорит Москва». – Таких большинство, это либо вдовец, либо разведён. Такой ей не подойдёт. А успешному мужчине, который хочет производить потомство, она не родит. Она старородящая, это не в плане обиды, это констатация факта. Мужчине зачем такие проблемы? Зачем ему возрастная женщина? И, судя по тому, что она так громко разводится, наверняка ещё и скандальная».

Стоит отметить, что Поклонская как раз предпочитает не раздувать скандал вокруг своего развода: «Убеждена, что изменения в моей личной жизни никак не отразятся на благополучии других людей и страны в целом. Поэтому комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу», – заявила она.

Москва, Лиана Макоба

Москва. Другие новости 02.09.19

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