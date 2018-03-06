Духовник Поклонской Сергий Романов показал, как изгоняет бесов (ВИДЕО)

В распоряжении корреспондента РИА «Новый День» попала видеозапись, на которой известный священнослужитель, насельник монастыря в честь святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме Сергий Романов изгоняет бесов из прихожан храма.

Изгнание бесов в современной РПЦ

Романов показал на примере тринадцатилетней девочки пагубность увлечения современными гаджетами – смартфонами, планшетами и компьютерами. Он заявил: пользование интернетом привело к тому, что в подростка вселился бес. Устами ребенка бес подтвердил, что сайтами «синие киты» руководит демон по имени Эфон.

Кроме того Романов пояснил, что современный блуд, который приводит к одержимости, во многом может быть вызван предательством русским народом последнего русского императора Николая Второго, которого расстреляли большевики в Доме Ипатьева.

Вместе с тем источник РИА «Новый День» сообщил, что распространил это видео изгнания бесов в честь победы хоккейной сборной в Пхенчхане. Как выяснилось, еще одним духовным чадом уральского экзорциста является известный хоккеист Павел Дацюк, который считает, что победа Олимпийской сборной стала возможной во многом благодаря помощи Бога.

«Как только освободитесь от греховных наклонностей, тогда уйдет страх, сомнение, смущение. К тебе придет по преемственности дух бесстрашия, дух доблести, дух мужества. Это видно на примере Павла Дацюка – капитана русской хоккейной команды, которая на Олимпиаде в Корее была как в окружении, как в плену – без флага, без гимна. Но и в этих условиях наша хоккейная команда силой духа с помощью Божией одержала победу. Капитан сборной Павел Дацюк сказал, что в последнюю, решающую игру особенно чувствовал присутствие и помощь Святого Духа. Но это чувствовал не только он, но и все болельщики, которые присутствовали на этом матче. Несмотря на все существующие на Олимпиаде запреты, они так пели, что гимн России не заглушило олимпийское музыкальное сопровождение. Это было торжество Духа», – подытожил схиигумен Сергий Романов.

На изгнании демонов Дацюк не присутствовал, но не исключено, что в свое время он тоже стал объектом воздействия силы Романова, благодаря чему православный патриот и смог противостоять натиску германской сборной по хоккею.

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Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 06.03.18

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