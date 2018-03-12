Слух дня: Поклонская сама слила в Сеть видео изгнания бесов, чтобы задобрить отца Сергия Романова

Представители паствы известного схиигумена дают свое объяснение появлению впечатляющей видеозаписи, на которой Сергий Романов проводит «отчитку». Он изгоняет бесов, вселившихся, в том числе, в 13-летнюю девочку и заявляет, что это стало следствием использования гаджетов и интернета.

Любопытно, что другие духовные чада Сергия Романова объясняют обнародование ритуала попыткой вернуться в церковное лоно. Якобы агрессивная борьба Поклонской с фильмом «Матильда» привела к тому, что Сергий был крайне недоволен ее последствиями, но депутат не вняла словам своего наставника, после чего и перестала иметь право считаться его духовным чадом. Сейчас же она якобы пыталась создать позитивный информповод с упоминанием отца Сергия Романова с преподнесением медали Павлом Дацюком своему духовнику, но пресса заострила внимание именно на самом интересном – изгнании бесов.

Сама Поклонская после появления в прессе сообщений о Сергии Романове и изгнании бесов заявила, что у нее нет духовника.

Видео изгнания бесов

Екатеринбург. Другие новости 12.03.18

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