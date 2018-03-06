«У меня нет духовника!» – Наталья Поклонская о видео «Нового Дня» об изгнании бесов

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская обрушилась с критикой на редакцию РИА «Новый День», опубликовавшую видео, где известный священнослужитель Сергий Романов проводит обряды изгнания бесов.

На своей странице в социальной сети «Фэйсбук» Наталья Поклонская опубликовала заявление.

Напомним, что речь идет о сегодняшней публикации нашего агентства. В распоряжении корреспондента РИА «Новый День» попала видеозапись, на которой известный священнослужитель, насельник монастыря в честь святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме Сергий Романов изгоняет бесов из прихожан храма. Священнослужитель показал на примере тринадцатилетней девочки пагубность увлечения современными гаджетами – смартфонами, планшетами и компьютерами. Он заявил: пользование интернетом привело к тому, что в подростка вселился бес. Устами ребенка бес подтвердил, что сайтами «синие киты» руководит демон по имени Эфон.

Кроме того Романов пояснил, что современный блуд, который приводит к одержимости, во многом может быть вызван предательством русским народом последнего русского императора Николая Второго, которого расстреляли большевики в Доме Ипатьева. Кроме того Романов призвал прихожан отказаться от ИНН и отказываться от обработки персональных данных, потому что все они стекаются в глобальный компьютер в Брюсселе и «имя ему Зверь."

Вместе с тем источник РИА «Новый День» сообщил, что распространил это видео изгнания бесов в честь победы хоккейной сборной в Пхенчхане. Он же заявил, что еще одним духовным чадом уральского экзорциста является известный хоккеист Павел Дацюк, который считает, что победа Олимпийской сборной стала возможной во многом благодаря помощи Бога и который, со слов собеседник4а агентства, подарил Сергию Романову полученную им Олимпийскую золотую медаль.

Видео изгнания бесов

Екатеринбург, Служба информациии

Екатеринбург. Другие новости 06.03.18

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