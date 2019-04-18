Павел Дацюк попросил Путина отменить закон о СНИЛС

Нападающий питерского СКА, легендарный российский хоккеист Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить закон о СНИЛС.

«Мотивация любого русского православного человека – беспокоиться за будущее своих детей и близких. Как написано в письме Владимиру Владимировичу, я считаю, что данный законопроект является угрозой национальной безопасности. Надеюсь, что он услышит нас. Верю, что он также беспокоится о своих близких и всем нашем народе. Подобные письма пишут десятки тысяч россиян. Думаю, скоро цифры будут измеряться в сотнях тысяч», – сказал Дацюк «Ридусу».

Издание уточняет, что в своем решении обратиться к Путину с просьбой об отмене закона Дацюк укрепился благодаря мнению насельника монастыря в честь святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, схиигумена Сергия (Романова), духовника Дацюка, а также, по некоторым данным, депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской. В своих проповедях Сергий выступает резко против СНИЛС и присвоении россиянам номеров. «Россию под предлогом технического прогресса и различного рода экономических и социальных удобств втягивают в ловушку глобального электронного лагеря сатаны. За этим процессом стоят вполне конкретные силы – мировое правительство, сосредоточившее в своих руках огромное финансовое богатство. Оно состоит из потомков тех саддукеев и фарисеев, которые распяли Христа и Его последователей. Первостепенной задачей этой мировой закулисы является порабощение людей во всемирном масштабе посредством системы глобального управления и контроля», – говорит Сергий в одной из своих проповедей.

При этом его позиция не противоречит официальному курсу Русской православной церкви. Выступая в конце января в Госдуме, патриарх Кирилл также затронул эту тему. «Некоторые крутят пальцем у виска, когда мы об этом говорим, и снисходительно улыбаются, мол, что взять с этих старорежимных людей, все они против прогресса. Не против прогресса! Но совершенно очевидно, что современный прогресс несет в себе опасности и, в первую очередь, для свободы человека. Потому что подлинная свобода не предполагает глобального контроля над человеческой личностью. Глобальный контроль предполагает апокалиптическая перспектива развития человеческого рода», – говорил предстоятель РПЦ.

Напомним, как уже писал «Новый День», 1 апреля Владимир Путин подписал закон, согласно которому СНИЛС полностью стали электронными. Пенсионный фонд России больше не будет выдавать бумажную версию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, где указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Вся информация будет храниться в цифровом виде. Государственные и муниципальные услуги граждане смогут получать по номеру индивидуального лицевого счета. За обычными справками необходимо обращаться в клиентскую службу либо управление ПФР.

Екатеринбург, Елена Сычева

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