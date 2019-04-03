В России перестанут выдавать бумажный СНИЛС

Пенсионный фонд России дольше не будет выдавать бумажную версию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, где указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Вся информация будет храниться в электронном виде.

Государственные и муниципальные услуги граждане смогут получать по номеру индивидуального лицевого счета. За обычными справками необходимо обращаться в клиентскую службу либо управление ПФР.

В пресс-службе ПФР подчеркнули, что изменения касаются формальной регистрации в страховой системе. На пенсионном обеспечении нововведение не скажется.

В Минтруда пояснили, что уже выданные бумажные свидетельства, выданные ранее, обменивать не нужно, они по-прежнему действительны.

Москва, Служба информации «Новый День»

Москва. Другие новости 02.04.19

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