Павел Дацюк признан «Гордостью России»

Хоккеист Павел Дацюк стал обладателем титула «Гордость России» в категории «Спортсмен года» по версии Министерства спорта РФ. Церемония награждения прошла накануне вечером.

Напомним, что в этом году нападающий сборной РФ и СКА, почетный гражданин Екатеринбурга стал олимпийским чемпионом и вошел в «Тройной золотой клуб» ‒ он также является дважды обладателем Кубка Стэнли и титула чемпиона мира в составе российской национальной команды.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.12.18

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