В Екатеринбурге выбрали новых почетных граждан – это Дацюк, Шахрин и Скуратов

В Екатеринбурге выбрали новых почетных граждан. Комиссии по присвоению звания пришлось выбирать из 24 кандидатов. В этом году в честь юбилея статус обрели сразу три уральца – это нападающий питерского СКА Павел Дацюк, генеральный директор «Уральских авилиний» Сергей Скуратов и фронтмен группы «Чайф» Владимир Шахрин.

В состав комиссии, которая выбрала имена троих, вошли сити-менеджер Александр Якоб, его замы Сергей Тушин и Алексей Кожемяко, врио спикера гордумы Виктор Тестов и главы всех семи районов города.

Сама церемония присвоения почетного звания пройдет 16 августа во время ежегодного торжественного приема почетных граждан Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации

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