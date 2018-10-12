Группа «Чайф» выпустит новый альбом

Свердловские рокеры из группы «Чайф» готовят новый альбом. Об этом рассказал лидер музыкантов Владимир Шахрин.

«Мы записали пять новых песен, это практически половина нового альбома, который готовим к выходу», ‒ сказал он в интервью «Известиям».

Сейчас группа гастролирует по России с туром в честь 20-летия альбома «Шекогали», напоминает «Новый День».

По словам Шахрина, записывать вторую часть нового альбома музыканты будут зимой. Также он рассказал, что «чайфы» подарят на 25-летие коллегам из группы Tequilajazz песню «В полбутылке октября».

Напомним, в августе этого года Владимиру Шахрину было присвоено звание почетного гражданина Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации

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