Дацюк не приедет в Екатеринбург на вручение звания «Почетный гражданин»

Российский хоккеист Павел Дацюк, которому накануне присвоили звание «Почетный гражданин Екатеринбурга», не сможет приехать на торжественную церемонию вручения знака отличия. Об этом агентству рассказали источники в «сером доме».

Как передает корреспондент «Нового Дня», сейчас Павел Валерьевич находится на тренировочных сборах в Финляндии вместе с питерским хоккейным клубом СКА, за который он выступает. Завтра у команды запланирована товарищеская игра с финским «Йокеритом» на «Трио Арене». Матч намечен на 18:30.

Двое других уральцев, также вчера получивших звание «Почетный гражданин», лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и гендиректор «Уральский Авиалиний» Сергей Скуратов, на приеме ожидаются.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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