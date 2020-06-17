Церковный передел: как ссору схимника Сергия и митрополита Кирилла выводят на масштабный конфликт

Ситуация в Среднеуральском женском монастыре «Спорительница хлебов» выходит из-под контроля церковных иерархов. Видимое пока спокойствие может быстро перерасти в конфликт. Почему в ситуацию не вмешиваются светские власти, каковы шансы на мирное урегулирование конфликта и из-за чего началось противостояние схимника Сергия и митрополита Кирилла – в материале «Нового Дня».

Затишье

Накануне СМИ сообщили о захвате монастыря. Однако говорить о неком силовом конфликте, по крайней мере, на тот момент было нельзя. Как отмечает корреспондент «Нового Дня», побывавший в обители, еще вчера там было настолько спокойно, что человеку со стороны, не осведомленному о деталях происходящего, даже могло показаться, что Среднеуральский монастырь живет своей обычной жизнью. Никаких вооруженных казачьих патрулей обнаружить не удалось – трое или четверо мужчин в камуфляже стояли на самом въезде на территорию монастыря, у Серовской трассы, но на чужаков никакого внимания не обратили. Корреспонденты агентства также спокойно прошли к основным постройкам – лишь у надвратной церкви из будки вышел охранник, окинул взглядом посетителей и удалился к себе. Внутри все тихо – совершались литургии, проводились исповеди, монахини ходили по своим делам, вечером вели беседы на улице, на детской площадке играли подростки, живущие здесь же, на территории.

Впрочем, де факто захват все же есть. Среднеуральский женский монастырь является собственностью екатеринбургской епархии Русской православной церкви. Однако то, что происходит сейчас в обители, РПЦ не контролирует. Об этом говорит уход настоятельницы – если говорить мирским языком, главного управленца в монастыре, назначаемого Священным синодом. Игуменья Варвара и еще несколько монахинь несколько дней назад покинули обитель, не разделяя взглядов заштатного клирика Сергия, которого в епархии называют духовником монастыря (который, кстати, тоже назначается не самовольно, а правящим архиереем – по представлению настоятельницы). Сейчас игуменья и монахини находятся в Ново-Тихвинской обители в Екатеринбурге. Оттуда же в Среднеуральск был направлен протоиерей Георгий, которого, впрочем, оставшиеся в монастыре, то есть те, кто занял позицию Сергия, не приняли. Таким образом, действительно можно говорить о некой попытке рейдерства.

Эксперты говорят, что отказ Сергия покинуть монастырь – это уже принципиально новый уровень конфронтации схимника с епархией. И, несмотря на то, что представители последней пока сдержанно комментируют ситуацию, демонстрируя намерение максимально мирно решить конфликт, дело все же действительно может дойти до применения силы. «Может статься, что туда придут полицейские и возьмут его под арест, поскольку дело уже заводят по определенным статьям», – сказал РИА «Новости» директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев.

Кстати, в понедельник, когда на место выезжал отец Георгий, назначенный митрополитом Кириллом на должность заместителем старшего священника Среднеуральского женского монастыря, сторонники Сергия сообщали, что у обители в числе противников назначенного клирика находился генерал, член общественного совета при Министерстве общественной безопасности Свердловской области Сергей Иванов. Он же, по словам активиста Всеволода Могучева, дал правовую оценку происходящему, заявив, что ничего противозаконного не происходит. Однако в МОБ «Новому Дню» сообщили другое. «Члены общественного совета не являются сотрудниками Министерства общественной безопасности Свердловской области, поэтому содержание их заявлений не может быть приравнено к официальной позиции ведомства. Просьб об участии в каких бы то ни было мероприятиях на территории Среднеуральского городского округа в адрес членов общественного совета со стороны министерства общественной безопасности не поступало», – сказали агентству в МОБе.

Источники «Нового Дня», знакомые с ситуацией, утверждают, что масштаб противостояния искусственно раздувается. «Подвели пару ребят под камеру, а настоящие казаки читают и диву даются», – прокомментировал представитель казачества в Свердловской области.

…перед бурей?

Что до самого Сергия, то он, несмотря на запрещение в служении, продолжает носить наперсный крест, совершать службы и, конечно, проповедовать. В одном из последних выступлений он заявил, что раскол в церкви и обществе вносит «епископат, который не встал на защиту веры, боясь лишиться кафедры». «Из дома матери Божьей я никуда не уйду. Совесть меня не обличает, на сердце спокойно. Им, то есть священноначалию, митрополиту Кириллу, придется брать монастырь штурмом», – заявил он в аудио, опубликованным Могучевым.

То, что Сергий провоцирует епархию на силовой конфликт, в котором та может остаться в проигрыше, не вызывает сомнений. Подобные истории уже происходили в Свердловской области в новейшей истории. Более 20 лет назад, в 1999-м, подобное происходило с епископом Никоном. Тогда группа священников написала жалобу в Священный синод. Клирики были недовольны действиями Никона, они обвинили его в содомии и даже нашли тех юношей из семинарии, с которыми он вступал в сексуальный контакт. Однако по началу синодальная комиссия из Москвы не стала прислушиваться к жалобам клириков – отцы Тихон и Авраам были выведены за штат, Фома и Геннадий – самые рьяные – запрещены в служении. «В итоге они свои храмы закрыли и никого из епархиального руководства не пускали. Так же, как и сейчас в Среднеуральском монастыре, с прихожанами заняли оборону. В итоге стало понятно, что у Церкви нет механизма, как выходить из такого конфликта, как это решать. А решать можно только переговорами и компромиссами», – рассказал «Новому Дню» непосредственный участник событий, попросивший сохранить инкогнито.

В итоге для Никона история закончилась плохо – в области даже проходили многолюдные крестные ходы, так что Москве пришлось менять решение. Комиссия синода во главе с отцом Александром принесла извинения группе бунтовщиков, сказав, что первое решение было неправильным, те, в свою очередь, покаялись, что вынесли сор из избы, обратившись в СМИ, а Никон был фактически сослан, на его место пришел Викентий. Он, кстати, рукоположил отца Сергия. По словам собеседника «Нового Дня», на сегодня у РПЦ по-прежнему нет никаких механизмов урегулирования конфликта. Силовые методы сыграют только на руку бунтовщикам. «У Сергия много сторонников, в него не миллионы – миллиарды вложены, причем не местными, а московскими, серьезными людьми, которые тоже, если начнется активная фаза, за него вступятся. Ситуация будет тупиковая – его оттуда не выкурить. Вы были на территории? Там есть все – сельхозугодья, жилье, производство, они даже в длительной осаде прокормить себя смогут», – сказал собеседник агентства.

Причем, по его словам, вмешательство светских властей, которые, в общем, пока заняли выжидательную позицию, может лишь усугубить ситуацию. Сейчас в отношении Сергия есть административные дела, одно из судебных заседаний назначено на следующую неделю. Также его проповедь признана экстремисткой – и если за первый эпизод следует только «административка», то за второй и последующие нарушителю грозит уголовное наказание. Судя по содержанию видеовыступлений Сергия, возбудить дело – вполне реально. Однако последствия такого решения могут быть непредсказуемы. «Будет протест, и протест серьезный, если начнутся подобные действия. Они [сторонники Сергия] будут специально обострять ситуацию до максимума, чтобы его еще и мучеником признать. Его сторонники, казаки – сбегутся за минуту. Они только того и ждут. Особенно на фоне всей ситуации в стране. Поэтому перспектив силового решения, по моему мнению, нет», – добавил собеседник «Нового Дня».

Из-за чего конфликт?

В православных группах в соцсетях ситуацию обсуждают горячо – сторонники Сергия и те, кто придерживается позиции митрополита Кирилла, называют происходящее не иначе как расколом. Причем обе стороны обвиняют в организации раскола оппонентов. У тех, кто на стороне епархии, больше логичных аргументов, у тех, кто на стороне Сергия, – больше пыла. Однако, как утверждают источники «Нового Дня», корень конфронтации кроется не в том, протирать или не протирать спиртом лжицу (ложечка для причастия, с которой верующие пьют разбавленное вино – символ крови Христа), хотя множество споров вертится именно вокруг подобных вопросов. Проблема может носить куда более мирской характер. Речь о деньгах.

Среднеуральский женский монастырь был основан в 2005 году. Во многом стараниями Сергия, бывшего настоятеля мужского монастыря на Ганиной Яме, стал одним из самых процветающих. И, по некоторым данным, весьма доходных. «Нужно держать в уме, что деньги в монастырь жертвуют большие. И дают их именно Сергию», – сказал источник «Нового Дня».

Масштабы территории и стройки на его территории действительно поражают. Монастырь – это фактически автономия. Здесь есть огромное фермерское хозяйство со спецтехникой, повсюду стройматериалы, свидетельствующие о размахе работ, требующих существенного финансирования, ремесленные мастерские, школа, хоспис для тяжелобольных, даже свое кладбище, где покоятся не только монахи, но и те, кто нашел последний приют в обители.

Плюс три церкви и один строящийся двухпрестольный храм, а также постройки на территории, куда нет доступа рядовым паломникам. Возможно, причиной нынешнего конфликта стало нежелание отчислять положенные проценты в головную организацию. Однако для большинства тех, кто сейчас втянут в дискуссии по поводу происходящего в монастыре, – это конфликт канонов и санитарных правил.

Для справки

Несколько лет назад православная журналистка Раиса Ильина обращалась в областную прокуратуру, ГУ МВД России и министерство соцполитики Свердловской области с просьбой проверить деятельность отца Сергия. Журналистка рассказала, что сталкивалась с фактами нарушения уголовного, трудового, семейного, гражданского, конституционного законодательства со стороны представителей Среднеуральского женского монастыря. Ей удалось раздобыть информацию о домонашеском периоде жизни отца Сергия. «Этот человек, в миру – Николай Васильевич Романов (19.03.1955 г.р., родился в селе Криуши, Вознесенского района, Горьковской области) впервые был осужден на четыре года Пушкинским городским судом Московской области за хищение госимущества. Впоследствии также был осужден Московским областным судом на 13 лет за убийство и разбой, писала Ильина. Наказание отбывал в Свердловской области, в колонии № 13 Нижнего Тагила для бывших сотрудников силовых структур. Отбыл наказание в 1997 году. После освобождения начал строительство монастыря в Ганиной Яме.

Официально биографию отца Сергия в епархии не комментируют. «Отец Сергий (Романов) рукоположен Владыкой Викентием во иеромонаха 25 декабря 2001 года, пострижен в схиму в июле 2006 года в честь преподобного Сергия Радонежского, всея России чудотворца, в 2009 году возведен в сан игумена. С 2011 года не является штатным клириком Екатеринбургской епархии», – это справка, которую предоставляют журналистам в епархии.

Однако, как указала в письме Ильина, Сергий «скрыл факт своего тяжелого уголовного прошлого, благодаря которому он, по канонам Православия, ни при каких допущениях не может быть священнослужителем, совершать таинства Православной Церкви». Отметим, что, по канонам церкви, совершивший в прошлом убийство может действительно стать монахом, принять схиму, но не может быть священником. В практике церковных судов есть примеры, когда священников лишали сана. Это одно из самых тяжелых наказаний – серьезнее него только отлучение от Церкви и предание анафеме. Примет ли во внимание этот факт епархиальный суд, который дал еще один шанс отцу Сергию, неизвестно.

Напомним, в минувший понедельник уже состоялось одно заседание. Сергий, временно запрещенный в служении и лишенный права носить наперсный крест, тем не менее, приехал на суд при этом атрибуте священничества, на вопросы судей по существу отвечать не стал, зачитал по бумажке обращение и удалился. Новое слушание назначено на 26 июня.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 17.06.20

За сутки трое свердловчан скончались от коронавируса. / «А вы думали, что Высокинский как волшебник?» – екатеринбургские депутаты поспорили об эффективности мэра. / В Белоярке – новая коммунальная тяжба: мэрия требует с осужденного чиновника 17 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»