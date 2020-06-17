Схиигумен Сергий дал интервью журналистам и рассказал о конфликте с митрополитом (ФОТО, ВИДЕО)

Ситуация вокруг Среднеуральского монастыря и его духовника схиигумена Сергия уже несколько дней остается в информационной повестке. Отец Сергий, которому митрополит запретил служить и читать проповеди, считает себя пострадавшим за правдивые речи, категорически отказывается покидать монастырь и не пустил туда нового духовника. В течение двух дней в СМИ обсуждался «захват» монастыря и особая охрана, которая контролирует вход. Сообщалось о приезде в монастырь полиции и ФСБ, но последние опровергли эту информацию.

Съемочная группа «Нового Дня» побывала на территории монастыря, и даже видела гроб отца Сергия, когда тот провел журналистов в келью. Подробности – в нашем материале.

Схиигумен Сергий о конфликте с митрополитом

Навстречу журналистам отец Сергий вышел с большой группой прихожан. Сообщил, что произошло некое недоразумение, на территории монастыря «мирно и спокойно, проблем нет». Схиигумен подтвердил, что сегодня утром к нему приезжали полицейские из Среднеуральска. Они среагировали на публикации в СМИ о том, что на территорию якобы не пускают людей.

На вопрос «Кто сейчас управляет монастырем?» он ответил: «Я, отец, наставник и строитель этого монастыря». Напомним, несколько дней назад монастырь покинула настоятельница игуменья Варвара. Отец Сергий сообщил, что не собирается прекращать служение в монастыре и сделает это, только если этого потребуют люди, поместный собор.

Также он объяснил, откуда взялась охрана по периметру монастыря. «В монастыре хотели заменить духовного отца. Если бы к вам в семью пришли и сказали: «Мы забираем у вас родного отца и представляем другого человека», как бы вы поступили?» – спрашивает он.

«Меня за слово выгнали. Ведь патриарх говорил о процессах, которые происходят в мире, которые ведут через цифровую идентификацию к глобальному контролю. Я и повторил эти слова. Но кому-то они не понравились, указали патриарху. И он митрополиту Кириллу дал указания, чтобы были эти прещения. Митрополит сказал, чтобы я не говорил с вами, замолчал, не исповедовал, не причащал, заклинательные молитвы не читал. Поэтому я и предложил: «Читайте вы тогда», – объясняет он.

Сейчас он продолжает вести службы в монастыре и записывает новые видео с высказываниями о цифровизации, вакцинации и российском правительстве. Первое видео на эту тему, после которого схиигумен Сергий собственно был отправлен в затвор, признано экстремистским.

Протоирей Максим Миняйло

Руководитель пресс-службы Екатеринбургской епархии Максим Миняйло прокомментировал сложившуюся ситуацию ТК «Вести Урал»: «Будучи запрещенным клириком, он не имеет права совершать богослужения. Екатеринбургская епархия предупреждает священнослужителей и мирян, которые каким-то образом могут быть вовлечены в эти богослужения, что они не являются законными, благодатными и не будут являться каноничными, что повлечет прещение и на тех, кто их совершит с отцом Сергием. Екатеринбургская епархия желает мирного разрешения конфликта, надеется, что отец Сергий сможет поразмыслить над этой ситуацией и окончательно не уклонится в раскол. Всех призываем к молитве за отца Сергия. Мы надеемся, что он вразумится и вернется в Церковь, вернется к своей присяге священнической, которую он давал, и совершит путь покаяния».

Как уже сообщал «Новый День», 15 июня состоялся епархиальный суд над отцом Сергием. На заседании он отвечал, зачитав текст по бумажке, а также пришел в наперсном кресте – хотя ранее митрополит Кирилл запретил ему носить его.

О том, какие интересы могут стоять за церковным конфликтом – читайте в нашем материале.

Среднеуральск, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Среднеуральск. Другие новости 17.06.20

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