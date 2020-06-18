«Монах-изгой спрятался в монастыре», – западные СМИ заговорили об отце Сергии

Влиятельные британские издания Telegraph и Independent обратили внимание на эпопею со схиигуменом Сергием (в миру Николаем Романовым), которая разворачивается в Екатеринбургской епархии.

«Телеграф» указывает, что отец Сергий и раньше был достаточно известной фигурой, и называет его «главой эксцентричного культа внутри церкви, именуемого «царепоклонниками». «Движение «поклоняющихся царю» основано на секретности, теории «масонских заговоров» и видениях апокалипсиса», – пишет издание и добавляет, что, несмотря на некоторое беспокойство, руководство РПЦ до начала пандемии коронавируса не мешало Сергию делать то, что он считал нужным. И только когда он проявил себя как яркий ковид-диссидент и обрушился с критикой на церковное руководство, рекомендовавшее «общаться с Богом онлайн», все изменилось. Местные церковные власти запретили отцу Сергию проводить богослужения. В течение месяца он держался в тени, но в начале июня нарушил свое молчание тирадой, заявив, что Covid-19 был изобретен для того, чтобы внедрить «чипы наблюдения» в население и управлять людьми с помощью «искусственного интеллекта без жалости и сострадания».

«Какой бы параноидальной ни казалась позиция отца Сергия, его глубинная тревога говорит о достаточно большом количестве верующих на периферии, которые боятся возвращения к советским ограничениям (религиозной) практики», – делает вывод «Телеграф» и цитирует автора книги «Вера в Россию: религиозная политика после коммунизма» Джеральдин Фаган: «Для этих людей закрытие церквей имеет коннотации как с коммунистической практикой, так и с апокалиптическим пророчеством». Эксперт считает, что верующие «самоорганизовались» вокруг Сергия.

«Восстание священнослужителя также обнажило подрыв авторитета патриарха Кирилла в России. Коронавирусный кризис плохо отразился на лидере Православной церкви. Видя, что он колеблется, прежде чем окончательно отступить, Кирилл попал под огонь как светских чиновников в Кремле, так и сторонников жесткой линии в церкви», – резюмирует издание.

Independent пишет, что «монах, отстраненный Русской православной церковью за саботаж карантина по коронавирусу, отсиживается в монастыре и собирает сотни сторонников, отказываясь сдавать свой пост».

Описав развитие конфликта от «антиковидных» проповедей в апреле до вчерашней встречи Сергия с журналистами в Среднеуральском монастыре, издание приходит к выводу, что позиции РПЦ ослаблены. «Русская православная церковь сильно раздроблена, и церковные наблюдатели полагают, что высшее духовенство в значительной степени утратило контроль над фундаменталистскими священниками, которые часто торгуют теориями заговора. Полный запрет их рискует превратить их в мучеников для своих последователей. Фундаменталисты, подобные отцу Сергию, имеют влиятельных покровителей, что позволяет им процветать», – отмечает Independent.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.06.20

Уральская таможня обжалует решение о незаконности обысков у экс-консула Сейшельских остров. / Отвлекся на телефон. В Екатеринбурге Volkswagen проехал на красный и сбил подростка. / В четырех северных поселках досрочно проголосовали по поправкам 58% избирателей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»