Суд над бывшим схиигуменом Сергием закрыли из-за его сторонников

Судебный процесс над бывшим схиигуменом Сергием (Николаем Романовым) и его пресс-секретарем Всеволодом Могучевым, обвиняемыми в экстремизме, перевели в закрытый режим.

Причиной стало ходатайство прокурора Галины Матусевич. В нем говорится: «Мы смогли убедиться, что данное дело имеет широкий общественный резонанс в связи с публичностью подсудимого. Об этом свидетельствует большое количество сторонников Романова, посещающих процесс, и постоянные публикации в СМИ и telegram-каналах, призывающие к проведению различных действий и обрядов, в том числе в отношении председательствующего и иных участников процесса». Также в ходатайстве указано, что сторонники экс-схиигумена неоднократно проводили «непонятные манипуляции» с автомобилем прокурора – ходили вокруг него, заглядывая под автомобиль. Кроме того, однажды сторонники Сергия разбрызгивали в здании суда какую-то жидкость, предположительно, освященную воду, но участники процесса опасаются, что в следующий раз это может быть и не вода, пишет «Коммерсантъ-Урал».

Как уже сообщал «Новый День», нынешнее уголовное дело бывшего схиигумена – уже второе. 30 ноября прошлого года Романова признали виновным в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Он получил 3,5 года колонии. Приговор пытались оспорить, однако вышестоящая инстанция оставила его в силе. В сентябре 2021 года Романову и его помощнику Всеволоду Могучеву было предъявлено еще одно обвинение – в экстремизме. Сейчас оба подсудимых находятся в СИЗО.

В августе бывший схиигумен через адвокатов передал обращение ко всем своим сторонникам. Он призвал их не препятствовать судебному процессу в отношении него. В обращении говорилось: «Прошу вас услышать меня и стараться не нарушать порядок судебных заседаний. Не создавать конфликтных ситуаций, из-за которых получает выговоры судебный персонал, выполняющий свои, возложенные на них, обязанности».

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

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