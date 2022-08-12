Находящийся под судом бывший схиигумен Сергий обратился к своим сторонникам

Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий (Николай Романов) через адвокатов передал обращение ко всем своим сторонникам. Он призвал их не препятствовать судебному процессу в отношении него.

Обращение бывшего монаха опубликовано в телеграм-канале «Защита отца Сергия». В нем говорится: «Прошу вас услышать меня и стараться не нарушать порядок судебных заседаний. Не создавать конфликтных ситуаций, из-за которых получает выговоры судебный персонал, выполняющий свои, возложенные на них, обязанности».

Как уже сообщал «Новый День», на этой неделе в Бабушкинском суде Москвы состоялось предварительное заседание по уголовному делу бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова) и его помощника Всеволода Могучева. Оба обвиняются по статье «Возбуждение ненависти и вражды» (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК). Первое заседание назначено на вторник, 16 августа, так что обращение «отца Сергия» попало в сеть вовремя.

Это уже второе уголовное дело бывшего схиигумена. Напомним, 30 ноября прошлого года Романова признали виновным в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Он получил 3,5 года колонии. Приговор пытались оспорить, однако вышестоящая инстанция оставила его в силе. В сентябре 2021 года Романову и его помощнику Всеволоду Могучеву было предъявлено еще одно обвинение – в экстремизме. Сейчас оба подсудимых находятся в СИЗО. В июле им продлили срок содержания под стражей до 20 октября этого года.

Среднеуральск, Москва, Евгения Вирачева

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