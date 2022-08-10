Бывшего схиигумена Сергия и его пиарщика судят за экстремизм

Сегодня в Бабушкинском суде Москвы состоится предварительное заседание по уголовному делу бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова) и его помощника Всеволода Могучева. Оба обвиняются по статье «Возбуждение ненависти и вражды» (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК). Это уже второе уголовное дело бывшего схиигумена.

Как уже сообщал «Новый День», 30 ноября прошлого года Романова признали виновным в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Он получил 3,5 года колонии. Приговор пытались оспорить, однако вышестоящая инстанция оставила его в силе. В сентябре 2021 года Романову и его помощнику Всеволоду Могучеву было предъявлено еще одно обвинение – в экстремизме. Сейчас оба подсудимых находятся в СИЗО. В июле им продлили срок содержания под стражей до 20 октября этого года.

«Отец Сергий» получил скандальную известность в 2020 году после появления в соцсетях записи его проповедей, в которых он критиковал и церковные, и светские власти. Монах отрицал коронавирус, требовал не повиноваться и не верить официальным властям, заявлял о масонском заговоре, и т.д. После того как церковный суд лишил его сана, а патриарх отлучил от церкви, Сергий в знак протеста перестал поминать в молитвах и патриарха, и правящего архиерея. Летом 2020 года телеведущая Ксения Собчак и ее съемочная группа пытались прорваться на территорию Среднеуральского монастыря, но, по их словам, сторонники схиигумена на них напали.

Бывшего схиигумена арестовали в монастыре 29 декабря 2020 года. За него вступились некоторые медийные личности – олимпийский чемпион по хоккею Павел Дацюк, Дмитрий Соколов из «Уральских пельменей» и заслуженная артистка РФ Мария Шукшина, но это не помогло. В конце февраля 2021 года ему продлили арест до 28 мая, потом – до конца августа, далее – до февраля 2022 года. Однако его сторонники удерживали Среднеуральский женский монастырь до 14 апреля 2021 года, потом их выселили судебные приставы.

Москва, Евгения Вирачева

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