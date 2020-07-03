Епархиальный суд постановил извергнуть Сергия из священного сана. Адепты в гневе

Завершилось очередное заседание епархиального суда по делу схиигумена Сергия, по итогам которого руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Максим Миняйло сделал заявление для прессы. Сторонники Сергия возмущены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отец Максим рассказал, что суд признал схиигумена Сергея виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов и ряда священных канонов и принял решение извергнуть его из священного сана. Согласно положению о церковном суде РПЦ митрополит Кирилл должен обратиться с соответствующим ходатайством к Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу.

Кроме того, отец Максим заявил, что в епархию стали поступать данные о жестоком обращении с детьми – бывшими воспитанниками в Среднеуральском монастыре. Поскольку сама епархия не обладает возможностями для всестороннего исследования этих материалов и сбора доказательств, она выражает надежду, что этим займутся правоохранительные органы. При этом в епархии уверены, что вернуть Среднеуральский монастырь, сейчас захваченный Сергием, удастся мирно.

Между тем сам отец Сергий сегодня на суд вновь не явился, хотя туда приехали десятки его адептов. Сейчас они стоят у ворот церкви и требуют, чтобы к ним вышел владыка Кирилл – митрополит Екатеринбургский и Верхотурский. Они говорят, что монастырь не отдадут: «Пусть стреляют». Добавим, у Сергия есть право обжаловать решение епархиального суда.

Напомним, церковный суд рассматривает дело отца Сергия (в миру Николая Романова) из-за непослушания. В апреле митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл лично выдавал запрет на служение схиигумену, равно как и на ношение наперсного креста, на проведение исповедей, отчиток, а особенно на публичные проповеди – в том числе в интернете. Однако все запреты схимник демонстративно нарушал. В конце концов, монастырь покинула его настоятельница – игуменья Варвара и несколько монахинь, которые не согласны с суждениями отца Сергия. Схимник в своих видеопроповедях отрицает коронавирус, заявляет о всеобщей чипизации с помощью вакцинации от Covid-19, о тайном мировом правительстве и приходе Антихриста, а также – из последнего – призывал к бойкоту голосования по поправкам в Конституцию России.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 03.07.20

Накануне наступления жары губернатор Куйвашев отменил особый противопожарный режим. / В Екатеринбурге идет церковный суд над отцом Сергием – возле митрополии собралась толпа (ФОТО). / Епархия опубликовала программу Царских дней: крестный ход, концерт, ярмарка – все мероприятия с присутствием паломников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»