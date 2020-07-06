Митрополит Кирилл написал письмо схиигумену Сергию: «Те, кто пишут вам тексты, которые вы с усилиями и ошибками вынуждены читать, сослужили вам злую службу»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл написал открытое письмо схимонаху Сергию (Романову), который в прошлую пятницу был лишен сана по решению епархиального суда. Вердикт ждет утверждения патриарха Кирилла. Сам схимник остается, по всей видимости, на территории занятого им самовольного Среднеуральского женского монастыря, настоятельница, игуменья Варвара, а также монахини и священники, не разделявшие взглядов бывшего схиигумена и покинувшие обитель, пока что не вернулись в нее. При этом представители церковного суда в пятницу заявили, что вернуть монастырь, по сути, захваченный Сергием и его сторонниками, удастся мирно. Но пока что ситуацию «взяли на паузу».

Тем временем, митрополит решил высказаться «открыто и подробно» по поводу действий схимонаха. Он объяснил, что не выступал таким образом раньше, поскольку считал, что разговор должен вестись «внутри Церкви». «Вы избрали странный для монаха способ общения – выкладывание в интернет видеороликов, словно вы не схимник, а модный блогер. И это притом, что немногим ранее вы обличали интернет как духовно вредную территорию и у вас даже был бес знакомый по имени Интернет. Сейчас же вы ушли из реального церковного личного общения в еще совсем недавно критикуемое вами виртуальное пространство. В ответ обращусь к вам тоже публично, но по старинке – письмом», – сказано во введении к шестистраничному посланию. Полность прочесть послание митрополита можно здесь.

В первой части митрополит объяснил причины указа, в котором просил Сергия «помолчать и в тишине помолиться о мире». «Вы объяснили это содержанием своих проповедей. Отчасти это так, но не попыткой прекратить разговор о глобализации, о коронавирусе и гонении на христианство вызван был мой указ. Я заботился о благе Церкви и спасении вашей души. Приведу лишь один пример вашей проповеди, которая хорошо покажет недуг, от которого хотелось вас исцелить. В канун Рождества Христова этого года вы произнесли получасовую проповедь, в которой вы рассказывали про окно Овертона, про президента, посетившего с официальным визитом Израиль, про двойника президента, архиереев, носящих одежду дониконовского образца и про масонов. Потом вы обманули прихожан, зачитав в качестве подлинного документа низкопробную подделку – подложное завещание Сталина – и в течение 20 минут рассказывали про жизнь Сталина и его заслуги. В сочельник Рождества Христова вы вспомнили всех, кроме Богомладенца Христа. Вы восхваляли Сталина в день, когда празднуется память святых, умученных во время сталинского правления […] Это ли пастырское дело?».

Митрополит отметил, что Сергий мог бы стать достойным собеседником в темах, о которых рассуждал, если бы получил «хоть какое-то духовное образование», однако его исключили со второго курса Московской духовной семинарии «за неактивность в учебе». «Вы не приобрели способность к самостоятельной интеллектуальной деятельности, поэтому ваши проповеди – это дурно прочитанные чужие и избитые мысли, выраженные словами, смысл которых вам далеко не всегда известен. Именно поэтому Вы избегали заседания епархиального церковного суда, поскольку, не имея заранее написанных ответов, вы не смогли бы отвечать по теме произнесенных проповедей, так как сами с трудом понимаете их содержание. Те, кто пишут вам тексты, которые вы с усилиями и ошибками вынуждены читать, сослужили вам злую службу. Ибо наводнили их самой гнусной клеветой», – подчеркнул в письме митрополит.

Так, архиерей обвинил Сергия во лжи, когда тот говорил, что храмы не закрывали во время эпидемий чумы и испанского гриппа. «Во времена правления благочестивых всероссийских государей императоров […] действовал «Устав о Карантинах», где среди прочего говорится: «Богослужение во время обсервации или во время карантина, а иногда и без карантина, по усмотрению главного местного начальства, закрывается и опять, по усмотрению оного, с некоторыми предосторожностями, дозволяется; причем в особенности следует наблюдать, чтобы приходящие к слушанию богослужения избегали всякого взаимного между собою сообщения». Как видно, никакой разницы между нынешними мерами и мерами, применявшимися в Российской Империи, нет», – написал он.

Митрополит объяснил, что если бы с подобными речами Сергий выступил во времена Российской Империи, его «посадили бы на цепь в каком-нибудь далеком северном монастыре под строжайший надзор». «А если бы попробовали сотворить нечто подобное во времена столь любимого вами Сталина, то вся ваша бурная обличительная деятельность закончилась в лучшем случае на лесоповале, а в худшем на Бутовском полигоне», – указал архиерей.

По его словам, «подлинной причиной неудовольствия» Сергия была «простая обида зависимого человека, которого отлучили от предмета его зависимости, а говоря святоотеческим языком – страсти». «У вас как у капризного ребенка забрали любимую игрушку – возможность управлять людьми – и вы уже сучите ножками и устраиваете позорную истерику на весь мир», – припечатал митрополит Кирилл.

Он признал, что Церковь «проявила снисхождение» к Сергию, «закрывая глаза на канонические препятствия к хиротонии, которые делали принятие вами священнического сана абсолютно невозможным» – речь о судимости схимонаха, в миру Николая Романова, за разбой и убийство. «Мы надеялись, что труды, понесенные вами на благо Церкви, покаянный плач и смирение, быть может, перевесят на чаше праведного Суда Божия строгость канонов. Объясняя, как вы стали священником, вы не взяли смиренно ответственность на себя, а трусливо переложили ее на святейшего патриарха Алексия II и архимандрита Кирилла. Но нельзя прикрыться чужими благословениями от суда Божия, – указал Кирилл. – Не было никаких красивых историй про то, что святейший патриарх уговаривал вас рукоположиться, а потом заставил дать вам наперсный крест. Что якобы и исполнил владыка Викентий, возведя вас немедленно в сан игумена и возложив наперсный крест.

А правда в том, что совершенное вами преступление в автобиографии при принятии сана вы зашифровали фразой: «1984-1997 гг. находился и работал в УЩ-349/13 по специальности электрика». Я думаю, всем очевидна ваша изворотливость и лукавство при формулировке неудобного факта Вашей биографии. Вы сочинили небылицу про встречу со святейшим патриархом Алексием II у Владимирской иконы Божией Матери, где он не знает, кто вы и где вы служите, но с угрозами напоминает владыке Викентию о необходимости дать вам наперсный крест. Хотя патриарху проще и естественнее было бы в такой ситуации возложить этот крест самому. В действительности же вы были рукоположены в 2001 году, наперсный крест получили в 2005, а в сан игумена вас возвели в 2009 году уже при патриархе Кирилле».

Митрополит также уличил Сергия в плагиате. «Пока вы упиваетесь своим тщеславием и оттягиваете на себя всеобщее внимание, Церковь в единстве иерархии и народа Божия находится под гнетом суровых искушений. И глобальный контроль, и разрушение системы образования, и разработка вживляемых в человеческое тело устройств, и чрезмерность мер борьбы с коронавирусом, очевидно дискриминационных по отношению к Церкви – все это требует очень вдумчивого и грамотного ответа. Мы нуждаемся в интеллектуалах, способных, не впадая в истерию алармизма, аргументировано и взвешенно формулировать позицию Церкви и всех, кто не обольщен цифровизацией и предапокалиптической глобализацией. Вы заявляли, что Никита Сергеевич Михалков повторяет то же, что и вы. Это неправда. Это вы неумело пытаетесь ему подражать, на самом деле только мешая делу. Никита Сергеевич говорит то, что знает сам и делает это взвешенно и любя истину, а не себя самого. Вы же, пересыпая правильные мысли пригоршнями лжи, обскурантизма и откровенного шизофренического бреда, в действительности дискредитируете борьбу с новыми вызовами времени», – написал архиерей, указав, что «есть множество аналитиков, уверенных, что ваша активность вызвана и поддерживается именно глобалистами с той целью, чтобы заранее маргинализировать любые попытки борьбы с их разрушительными инициативами».

В завершение письма Кирилл написал, что «был сердечно расположен» к Сергию и обманут его харизмой. «Сейчас переживаю болезненный момент разочарования и избавления от иллюзий. Поэтому не осуждаю ваших чад, хотя они и ведут себя чрезмерно нервно, а порой агрессивно. Я знаю, как болезненно разочарование. Но все проходит – за отрицанием проблемы приходит гнев, что мы видели среди ваших чад. Но гнев не вечен. За ним будет торг, за ним депрессия, а потом принятие того факта, что вы более не священник. Я уже не умоляю вас, как раньше, покаяться и сохранить хотя бы монашество, но готов проявить снисхождение и найти вам место для покаяния, если вы еще помните, что это такое», – заключил он.

Епархиальный суд лишил схиигумена Сергия сана

Екатеринбург, Елена Сычева

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