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Вторник, 7 июля 2020, 09:57 мск

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Схимонах Сергий, лишенный сана, отказался покидать Среднеуральский монастырь

Скандальный схимонах Сергий, лишенный на прошлой неделе сана решением епархиального суда, судя по заявлениям, которые транслируют его сторонники, не согласен с вердиктом и не намерен покидать занятый им Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов».

В частности, он собирается устроить свой Царский крестный ход в память о семье Романовых. Об этом говорится в его ответе на открытое письмо митрополита Кирилла. «Схиигумен Сергий будет проводить Царский крестный ход 17 июля 2020 года вокруг монастыря «Спорительница хлебов» во избежание очередных провокаций», – сказано в ответе, который читает не сам Сергий, а его подручный Всеволод Могучев.

В том же выступлении говорится следующее: «Вы называете меня отцом, а есть только Отец Небесный, как Вы знаете. Я – схиигумен Сергий. Это, во-первых. Во-вторых, я не мужик, которого занесло, и не блогер».

Отметим, что игумен – это духовный сан в Русской православной церкви, настоятель мужского монастыря. Этого сана Сергий был лишен. Решение епархиального суда отправлено на утверждение патриарху Кириллу. Будет ли Сергий оспаривать вердикт в вышестоящей инстанции – общецерковном суде, неизвестно. На публике он не появляется.

Епархиальный суд лишил схиигумена Сергия сана

Екатеринбург, Елена Сычева

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