Митрополит Кирилл отлучил от церкви сторонников схиигумена Сергия

Митрополит Екатеринбурский и Верхотурский Кирилл объявил сторонников лишенного сана схиигумена Сергия (Николая Романова) раскольниками Русской православной церкви и запретил им участвовать в таинствах и богослужениях. Вернуться в лоно церкви они смогут только в случае покаяния, причем в письменном виде. Сергий же отлучен от церкви навсегда.

Обращение митрополита распространила пресс-служба Екатеринбургской Епархии.

«В настоящее время схимонах Сергий, презрев Церковь Христову, находясь в дерзновенном самообольщении, по внешнему виду воспроизводит чинопоследование Божественной Литургии. Однако она, в силу безблагодатности служителя, не только не совершается, но является для него самого и соучастников смертным грехом кощунства и поругания святыни. Присоединяя к своим грехам еще и грех Иуды, схимонах Сергий влечет в след за собой и души доверившихся ему людей», – заявил глава митрополии.

По словам Кирилла, опальный схимник впал в раскол, который «не смывается даже мученическою кровью». Он «попрал схимнические обеты», возненавидел безмолвие и полюбил обличения, стал «поучать саму церковь, ее епископат, высшие гражданские власти и воинство».

«Священник, изверженный из сана, но не покорившийся и продолживший самовольно служение, согласно канонам, сам себя отлучает от церкви и не имеет права быть восстановлен в служении даже поместным собором. Но отлучают себя от общения церковного и те, кто участвуют в этих самовольных и кощунственных «богослужениях». Прошло достаточно времени, чтобы каждому определиться, что для него важней: Христова Церковь или обаяние личности бывшего схиигумена Сергия. Поэтому, […] я обязан довести до сведения нашего благочестивого клира и богобоязненных мирян, что те, кто участвовал в каких-либо священнодействиях, совершаемых или схимонахом Сергием (Романовым) или примкнувшими к нему и находящимися в запрещении священнослужителями, приступал к Таинствам Исповеди и Причащения – вольно или невольно, сознательно или по наивности, но совершили предательство Христовой Церкви, осквернили себя участием в расколе и более не могут быть допущены к каким-либо Таинствам и обрядам без предварительного возвращения в лоно Церкви через открытое отвержение прежнего своего заблуждения», – говорится в обращении.

Кирилл также поручил священникам митрополии, принимающим покаяние людей, общавшихся с раскольниками, немедленно докладывать ему о таких случаях.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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