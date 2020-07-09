Схимонаха Сергия ждет очередной суд – за разжигание ненависти и вражды

В городском суде Верхней Пышмы рассмотрят еще одно административное дело в отношении схимонаха Сергия, лишенного сана епархиальной инстанцией. На сей раз речь идет о статье 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Ранее бывшего заштатного клирика Екатеринбургской епархии, в миру известного как Николая Романова, уже признали виновным в распространении фейк-ньюс и назначили ему штраф 90 тысяч рублей. Заседание по новому делу назначено на 20 июля. Судья – Сергей Анпилогов.

Также нужно отметить, что ранее центр «Э» ГУ МВД России по Свердловской области, проверив одну из проповедей Сергия по жалобе жителя региона, усмотрел в ней признаки экстремизма, материалы были направлены в прокуратуру города Верхней Пышмы, однако получить комментарии от представителей надзорного ведомства о дальнейшем движении этих документов не представляется возможным – в пресс-службе отказываются что-либо говорить по этому поводу.

В своих проповедях схимонах отрицал коронавирус, призывал к смене власти в России, рассказывал о мировом заговоре и тайном мировом правительстве, сообщал о планах последнего чипировать население, и так далее. Заявления схимника распространились далеко за пределы его паствы, церковные иерархи посчитали неправильным для человека, принявшего монашеский постриг и Великую Схиму, подобное поведение, и сначала отправили его в затвор, а когда тот ослушался прямого запрета митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, назначили судебное разбирательство. Причем на первое заседание Епархиального суда Сергий пришел, но не стал отвечать на вопросы по существу, на второе и третье не явился, хотя клирики призывали его к этому и готовы были выслушать его аргументы. В итоге схиигумен был лишен сана. Решение ждет утверждения патриарха Кирилла.

Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», который занял Сергий, сейчас находится фактически под его управлением, а не под контролем епархии. Схимник анонсировал собственный крестный ход в честь Царских дней 17 июля. Ранее монастырь покинула его настоятельница – игуменья Варвара, а также часть монахинь и некоторые священники, которые не согласны с Сергием. Паства схимонаха настроена довольно агрессивно, в день суда люди собрались у епархии и требовали митрополита. Некоторые заявляли, что «не отдадут монастырь», потому что «жить не смогут без отца Сергия».

Добавим также, что митрополит Кирилл написал эмоциональное многостраничное послание в адрес схимонаха. Текст в сокращенной версии ранее публиковал «Новый День».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.07.20

Похищенного екатеринбуржца вывезли на Челябинский тракт. Рассказ пострадавшего (ВИДЕО). / УГМК вложила 1,5 млрд рублей в экологию севера Свердловской области (ФОТО). / День города может пройти без детских развлечений. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»