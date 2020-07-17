В Среднеуральском монастыре прошел крестный ход, который закончился обращением отца Сергия к Путину (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Среднеуральском женском монастыре состоялся альтернативный крестный ход , который был организован опальным схиигуменом Сергием (Романовым). Мероприятие закончилось выступлением схимонаха и его обращением к Путину. Некоторые участники, пришедшие на крестный ход в монастырь, после меропритий в обители отправились на главный Крестный ход минувшей ночи, организованный епархией в честь памяти убитого императора Николая II и его семьи.

Крестный ход в Среднеуральском монастыре закончился обращением к Путину

В крестном ходе в монастыре «Спорительница хлебов» приняли участие около 1000 человек. По окончанию шествия схиигумен выступил перед прихожанами и журналистами. Речь опального священника была схожа с выступлением на политическом митинге: о России – сверхдержаве, о необходимости обеспечить социальные гарантии и увеличить пенсии. А после он обратился через СМИ к президенту России. «Владимир Путин, ты отдашь жизнь за каждого, кто попросит тебя? Встань со мной рядом и скажи, что ты готов это сделать!» – заявил Сергий. «Верите ли вы, что он так поступит?», – обратился он к толпе, и в ответ прозвучало многогласное «нет».

Постоянным спутником опального схимонаха в эту ночь стал экс-полковник ГРУ Владимир Квачков, который отбыл срок в колонии за подготовку к вооруженному мятежу. Журналистам бывший силовик заявил, что он не исключает того факта, что Сергию могут вменить аналогичную статью, что и ему. «Сейчас в судах доказательства не имеют вообще никакого значения. Имеет значение: посадить его или не посадить, – заявил он. – А что будет с отцом Сергием? Ну конечно, могут посадить. Когда мы с ним говорили, он мне сказал, что готов к тому, что Господь пошлет ему: «Какой крест положит Господь – тот и понесу»», – говорит он.

Напомним, церковный суд лишил сана схимонаха Сергия (Романова) за его заявления и проповеди. Несмотря на это, опальный клирик не стал покидать Среднеуральский женский монастырь и до сих пор находится там. Он продолжает проводить богослужения, хотя епархия заявляет, что службы отца Сергия не являются законными, благостными и каноничными. Сергий (Романов) судом Верхней Пышмы уже признан виновным в деле о распространении фейк-ньюс. В понедельник его ждет новый суд – на сей раз речь идет о статье 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Среднеуральск, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Среднеуральск. Другие новости 17.07.20

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