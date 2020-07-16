Тысячи паломников тесной колонной отправились в Крестный ход: началось главное событие Царских дней (ФОТО)

В центре Екатеринбурга сегодня поздно вечером собрались паломники со всей России. Верующие сначала более двух часов слушали божественную литургию перед Храмом на Крови, а потом отправились в Крестный ход до Ганиной Ямы. Пройти им предстоит около 20 километров. Несмотря на небывалую для Урала жару и советы властей воздержаться от участия в главном событии Царских дней, в центр города пришли тысячи человек.

Божественную литургию и большой Крестный ход верующие и церковь считают главными событиями Царских дней – фестиваля, который ежегодно проходит в Екатеринбурге в честь памяти убитого здесь последнего императора России Николая II и его семьи. В прошлые годы в этих мероприятиях принимали участие около 60 тысяч человек, а в год 100-летия со дня убийства Романовых – около 100 тысяч.

В этом году участников меньше. Но тем не менее, на площади перед Храмом на Крови собрались тысячи паломников. Участников Царских дней не остановила аномально жаркая погода: даже ночью в Екатеринбурге температура не опускается ниже +22 – +25 градусов, при этом довольно душно. Не остановили верующих и обращения властей Свердловской области: заместитель губернатора Павел Креков ранее рекомендовал не участвовать ни в каких массовых мероприятиях, включая Крестный ход. Поскольку «риски есть даже с маской и при попытке соблюдения социальной дистанции», – отмечал чиновник, имея в виду распространение коронавируса.

Но собравшиеся паломники настроены серьезно: большинство надеются дойти до Ганиной Ямы. При этом в масках – единицы, социальной дистанции в полтора метра между людьми в большинстве случаев не наблюдается. Среди участников есть и дети, и представители пожилого поколения.

Добавим, что рядом с колонной будут двигаться автобусы – в них смогут сесть те, кто почувствовал себя не очень хорошо, у кого кончились силы. Будут и дежурные медики. Паломникам предстоит пройти от Храма на Крови до монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Сначала маршрут проходит по Центру Екатеринбурга, ВИЗу, Сортировке, по Железнодорожному лесопарку. Далее верующие пройдут через поселок Шувакиш до Ганиной Ямы. Обычно прохождение 20-километровой дистанции занимает 4 – 4,5 часа. Затем на Ганиной Яме состоится молебен святым Царственным страстотерпцам.

Будет работать полевая кухня для проголодавшихся участников крестного хода. Добавим, что Царские дни и крестный ход – по сути единственные массовые мероприятия, которые не запретили этим летом. Ранее областные власти один за другим отменили почти все музыкальные и театральные фестивали, в том числе и уличные, – из-за угрозы распространения коронавируса. Это особенно актуально в последние дни, когда в Свердловской области вновь фиксируется большой прирост новых случаев заболевания.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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