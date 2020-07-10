На Царские дни автобусами едут паломники со всей России, обещают соблюдать социальную дистанцию

В Царских днях, которые пройдут в Екатеринбурге на следующей неделе, будут участвовать тысячи паломников со всей России. Уже известно, что на богослужения и крестный ход едут автобусами организованные группы из Тюменской, Пермской, Челябинской и других областей. При этом организаторы православного фестиваля надеются, что во время богослужений и крестного хода с участием тысяч человек удастся соблюдать социальную дистанцию. Всех будут просить надеть маски, но заставлять не будут.

Фестиваль «Царские дни» пройдет в Екатеринбурге с 12 по 20 июля. Главными событиями традиционно станут богослужение на месте убийства последнего российского императора Николая II и его семьи, а также крестный ход до места захоронения останков – до монастыря на Ганиной Яме. Как напомнил сегодня на пресс-конференции в ТАСС старший священник Храма на Крови, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии Максим Миняйло, в прошлые годы мероприятия посещали тысячи паломников, а в год столетия со дня расстрела царской семьи – в 2018 году – в Екатеринбург съехались более 100 тысяч верующих. В этом году, вероятно, участников будет меньше. Но говорить о том, что мероприятие получится «камерным», не приходится.

«Сложно сказать, сколько будет гостей. Я думаю, что может быть меньше, чем обычно, потому что транспорт работает не так, как в прошлые годы, добраться до Екатеринбурга не все и смогут. Но мы не ограничиваем количество участников, ждем всех. Обеспечим масками, водой, санитарные условия минимальные создаем. Кормить будем, медицинскую помощь оказывать», – рассказал журналистам Максим Миняйло. Отец Максим добавил, что будут и организованные группы – автобусами едут паломники из соседних регионов: Челябинской, Пермской, Тюменской областей. Безусловно, больше всего гостей ожидают на кульминационные мероприятия фестиваля – божественную литургию и крестный ход, которые состоятся 16 июля.

«16 июля в Храме на Крови будет божественная литургия, которую возглавит митрополит Кирилл. В 13 часов состоится малый крестный ход от станции Шарташ до Храма на Крови. Так мы вспоминаем приезд царской семьи из Тобольска в Екатеринбург. Вечером начнутся всенощные бдения, они будут проходить на открытом воздухе. Специально сооружается алтарь, сцена. По окончании этой службы все паломники могут подкрепиться, подготовиться к кульминации – ночной литургии. А после, примерно в 02:30 стартует большой крестный ход до Ганиной Ямы. Идет он до 04-04:30 и заканчивается молебном у шахты, где уничтожались останки семьи», – рассказал о программе Максим Миняйло.

По словам организаторов Царских дней, на всех массовых мероприятиях будут работать добровольцы. Они будут просить людей соблюдать хотя бы минимальную дистанцию – чтобы не создавать столпотворения ни на богослужениях, ни во время крестных ходов. Желательно чтобы все были в масках, их будут раздавать бесплатно. Но заставлять надеть маску никто не будет – таких полномочий у церкви нет, пояснили организаторы. «Надеемся на помощь божью, надеемся, по милости божьей все пройдет безопасно и благополучно», – отметил отец Максим.

Ранее «Новый День» сообщал, что организаторы Царских дней решили не отказываться полностью от культурной составляющей фестиваля. Некоторые мероприятия будут идти онлайн, но запрещать зрителям их посещать не будут.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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