Коммунисты не понесут цветы к могиле убийцы Романовых перед Царскими днями

Свердловские коммунисты не понесут в этом году цветы к могиле Петра Ермакова, принимавшего участие в расстреле царской семьи. Памятник на захоронении регулярно обливают краской, и в прежние годы представители обкома устраивали показательные акции, приуроченные к Царским дням, в отместку за то, что противоположная сторона портит памятник. Однако в этом году акция, судя по всему, не состоится.

«На данный момент не обсуждалось. В связи с коронавирусом у нас публичная деятельность замерла», – сказал «Новому Дню» глава свердловского обкома Александр Ивачев.

Напомним, с 12 июля в Екатеринбурге и Алапаевске проходят Царские дни, посвященные годовщине расстрела семьи Романовых, позднее канонизированных. В ночь с 16 на 17 июля от Храма-на-Крови пройдет крестный ход до монастыря на Ганиной Яме, от точки, где были расстреляны Николай второй, его жена и дети, до пункта, где предположительно были сброшены останки. Длина маршрута составляет 21 километр.

В прошлом году в крестном ходе приняли участие около 60 тысяч верующих. В этом году, возможно, их будет меньше – светские власти призвали население воздержаться от участия в массовом мероприятии, при этом в Свердловской области указом губернатора региона разрешены культурные и спортивные уличные события с большой численностью участников. Организаторы подчеркивают, что крестный ход пройдет с соблюдением масочного режима, а участники будут сохранять социальную дистанцию.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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