В Екатеринбурге открылась ярмарка «Царских дней»: торгуют рыбой, консервами и одеждой (ФОТО)

В центре Екатеринбурга сегодня открылась православная ярмарка в рамках фестиваля «Царские дни». Рядом с кинотеатром «Космос» неподалеку от Храма-на-крови появились длинные торговые ряды и палатки.

В них представлена монастырская продукция – полотенца и шарфы с вышивкой, четки, религиозные книги, картины с изображением святых. Активно на ярмарке торгуют продуктами, причем очень разными. Посетителям предлагают чаи, травяные сборы, мед. В одной из палаток продают консервы с полуфабрикатами – товар на прилавке находится прямо под солнцем. Напомним, в Екатеринбурге сейчас стоит 30-градусная жара. В другом конце ряда можно обнаружить рыбу с Камчатки и Сахалина.

Территория ярмарки огорожена, повсюду висят таблички «Спасибо, что соблюдаете дистанцию и масочный режим». Но посетители не особо стараются следовать санитарным правилам: у одних маски приспущены до подбородка, другие и вовсе не имеют защитных средств. В нескольких палатках идет бойкая торговля одеждой. Например, в одной из них продается черные футболки с изображением богатырей и цитатами из псалмов на спине.

Фестиваль «Царские дни» в Екатеринбурге продлится по 20 июля. Главными событиями традиционно станут богослужение на месте убийства последнего российского императора Николая II и его семьи, а также крестный ход до места захоронения останков – до монастыря на Ганиной Яме. По словам представителей Екатеринбургской епархии, на всех массовых мероприятий будут работать добровольцы. Они будут просить людей соблюдать хотя бы минимальную дистанцию – чтобы не создавать столпотворения ни на богослужениях, ни во время крестных ходов. Маски будут раздавать бесплатно, но никто не будет заставлять участников носить их – на это у церкви нет полномочий, объяснили организаторы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 14.07.20

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