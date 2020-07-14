Свердловский вице-губернатор призвал людей не участвовать в «царском» крестном ходе

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков осторожно призвал верующих не участвовать в масштабном крестном ходе, который состоится в ночь на 17 июля в рамках фестиваля «Царские дни».

«Мы бы рекомендовали гражданам не принимать участие в любых массовых мероприятиях, в том числе и в указанном. Любые массовые мероприятия несут дополнительные риски. Когда мы говорили о параде, мы призывали смотреть по телевизору. Мы советуем ко всему этому дистанционно относиться. Риски есть даже с маской и при попытке соблюдения социальной дистанции», – заявил чиновник сегодня на брифинге по ситуации с распространением коронавируса в регионе.

Напомним, фестиваль «Царские дни» проходит в Екатеринбурге с 12 по 20 июля. Его кульминацией станут традиционные богослужение и крестный ход в годовщину расстрела семьи последнего российского императора.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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