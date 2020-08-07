Быстрыкин поручил установить обстоятельства смерти 15-летней девочки в монастыре, которым управляет скандальный схимонах Сергий

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому доложить ему об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Поручение было дано в связи с публикациями об этой трагедии в ряде СМИ. Ночью скандально известный схимонах Сергий (Романов) снялся в очередном видеоролике, где подтвердил смерть девочки, а заодно выступил категорически против вскрытия ее тела. Сергий заявил, что 15-летняя Марина была больна раком головного мозга, никакая терапия ей не помогала, и московские врачи прогнозировали, что девочка проживет не больше двух месяцев. Родители решили, что свои последние дни она проведет в Среднеуральском монастыре, чтобы уйти из жизни по православным канонам. В монастыре Марина прожила не два, а семь месяцев, и скончалась вечером 6 августа. По словам схимонаха, вскоре после ее смерти в монастырь прибыли представители полиции и следствия, которые настаивали на проведении вскрытия.

На видео присутствовал человек, которого Сергий представил как врача-онколога Виктора Михайловича. Тот заявил, что никаких вирусных и инфекционных заболеваний, в частности, гепатитов и Covid-19, у девочки не было, в монастыре ей оказывалась только паллиативная помощь, так как рак у нее был на неизлечимой стадии.

Добавим, что приказом Минздрава РФ от 6 июня 2013 г. № 354н «О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий» допускается отказ близких умершего от проведения вскрытия, в том числе – по религиозным мотивам, но есть исключения. В их числе, например, подозрения на передозировку или непереносимость лекарственных препаратов или подозрение на инфекционное заболевание.

В свердловском управлении СКР и ГУ МВД ситуацию пока не комментируют.

Напомним, схимонах Сергий (Романов) был лишен священнического сана решением епархиального суда. Вердикт был утвержден патриархом Кириллом. Но Сергий отказался покидать монастырь. В Епархии заявляют, что он своевольно удерживает женский монастырь и что законной настоятельницей является игуменья Варвара, назначенная Священным синодом.

Среднеуральск, Елена Владимирова

Среднеуральск. Другие новости 07.08.20

07 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Отдохнул, как на курорте», – Денис Гауэрт вышел на свободу (ФОТО, ВИДЕО). / При проверке учебных заведений пожарные нашли почти 2000 нарушений. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»