СК обнародовал итоги вскрытия тела девочки из Среднеуральского монастыря

На теле девочки, умершей в Среднеуральском женском монастыре, который занимает лишенный сана схимонах Сергий, были обнаружены повреждения. Об этом говорится в документе за подписью заместителя начальника Следственного отдела по Верхней Пышме СУ СКР Свердловской области Данила Зайнуллина. Бумагу публикует е1. В ней говорится, что требуется провести по этому поводу судебно-медицинскую экспертизу. Среди обоснований СМЭ также приводятся факты употребления наркотических лекарственных веществ, и следствие ставит под сомнение правильность лечения с их применением.

В пресс-службе областного управления СКР «Новому Дню» не ответили на вопрос о подлинности документа. Однако там сообщили о результатах вскрытия. «По результатам вскрытия тела умершей 15-летней девочки подтверждена причина смерти –тяжелое заболевание, тело вчера родственникам уже передали для захоронения. Найденное при осмотре незначительное телесное повреждение не имеет криминального характера», – сообщили агентству в областном управлении.

Напомним, и ранее в ведомстве говорили, что телесных повреждений на умершей найдено не было. Известно, что девушку в монастырь привезли ее родители, она страдала опухолью мозга. Глава СКР Александр Бастрыкин взял историю под свой контроль и поручил свердловским следователям доложить ему обо всех обстоятельствах трагедии.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.08.20

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