Свердловские следователи сделали заявление о смерти девочки в Среднеуральском монастыре

Следственный отдел по городу Верхняя Пышма СКР по Свердловской области начал доследственную проверку по сообщению о смерти 15-летней девочки на территории Среднеуральского женского монастыря.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, предварительно установлено, что ребенок умер из-за тяжелого заболевания, внешних признаков криминальной смерти нет. Однако для того, чтобы наиболее точно определить причину смерти, судебно-медицинское исследование тела умершей девочки является необходимым.

Напомним, 15-летняя Марина скончалась на территории Среднеуральского женского монастыря вечером 6 августа. Схимонах Сергий (Романов), в руках которого сейчас находится монастырь, заявил, что у девочки была неизлечимая болезнь – рак головного мозга, и родители с ее согласия привезли ее в монастырь, чтобы свои последние дни она провела там. Также схимонах был резко против вскрытия тела умершей.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил свердловским следователям доложить ему обо всех обстоятельствах трагедии.

Среднеуральск, Верхняя Пышма, Евгения Вирачева

Среднеуральск, Верхняя Пышма. Другие новости 07.08.20

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