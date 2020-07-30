Епархия: в захваченном схимонахом Сергием монастыре учить детей – незаконно

Законная образовательная деятельность в Среднеуральском женском монастыре, захваченном схимонахом Сергием (Романовым), вестись не может.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбургской епархии, у монастыря нет ни государственной лицензии на эту деятельность, ни аккредитации. К тому же оттуда ушли профессионалы, которые были основой педагогического коллектива – игуменья Варвара (Крыгина), монахиня Нина (Крыгина) и другие специалисты.

По мнению специалистов епархии, дети из монастыря в новом учебном году смогут бесплатно учиться в Свято-Симеоновской православной гимназии. «Прием документов от родителей и опекунов детей, ранее получавших образование при монастыре по семейной форме обучения, начнется 17 августа. Все необходимые документы для зачисления размещены на сайте гимназии», – отметил духовный попечитель Свято-Симеоновской гимназии иерей Сергий Никитин.

Напомним, ранее в Екатеринбургской епархии прокомментировали решение патриарха Кирилла утвердить вердикт епархиального суда, согласно которому схимонах Сергий (Романов) был лишен священнического сана. Там заявили, что он своевольно удерживает женский монастырь и что законной настоятельницей является игуменья Варвара, назначенная Священным синодом. «Мы неоднократно отмечали, что восстановление мирной жизни обители возможно лишь с возвращением игуменьи Варвары, для чего схимонаху Сергию необходимо покинуть женский монастырь», – сказали там.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 30.07.20

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