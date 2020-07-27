Детский омбудсмен Анна Кузнецова попросила СКР и Генпрокуратуру проверить методы воспитания в Среднеуральском монастыре

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова обратилась в СК России и Генпрокуратуру с просьбой проверить возможные факты нарушения прав несовершеннолетних в Среднеуральском женском монастыре. По ее словам, в аппарат детского омбудсмена ранее поступило обращение по ситуации, сложившейся в обители.

«Мы с самого начала, как только нам стало об этом известно, уточняли ситуацию. Информация была очень противоречивая. Связались с коллегой – уполномоченным по правам ребенка в регионе. По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно. Но сейчас мы дополнительно направляем свои запросы в центральный СК и в Генпрокуратуру для того, чтобы можно было проверить факт насильственных действий и иные нарушения прав несовершеннолетних. Насилие над детьми недопустимо ни при каких условиях и обстоятельствах», – подчеркнула Кузнецова.

Напомним, одной из первых еще в 2013 году внимание на проблемы воспитания детей в монастыре обратила православная журналистка Раиса Ильина, тогда она обращалась к местным силовикам и в минсоцполитики с просьбами проверить условия содержания несовершеннолетних в обители. В этом году после скандалов, связанных с бывшим духовником монастыря Сергием, лишенным решением епархиального суда сана, на ситуацию обратили внимание снова.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.07.20

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