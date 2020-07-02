Епархия просит бывших воспитанников схиигумена Сергея рассказать, не бил ли он их

Екатеринбургская епархия изучает свидетельства о ненадлежащем обращении с детьми в Среднеуральском монастыре в 2009-2010 годах, опубликованные рядом СМИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе епархии, им продолжает поступать все новая информация. В связи с этим митрополия просит бывших воспитанников, считающих, что в монастыре с ними обращались жестоко, обращаться к руководителю отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерею Максиму Миняйло по телефону: +7 (912) 622-28-84. Екатеринбургская епархия гарантирует сохранение тайны данной информации. В случае необходимости там готовы оказать духовную и психологическую помощь бывшим воспитанникам.

Отметим, что первые публикации о том, что воспитанников отца Сергия жестоко бьют, появились еще 7 лет назад. В июне 2013 года православная журналистка Раиса Ильина опубликовала в газете «Русский Вестник» открытое письмо в областное минсоцполитики, где просила провести проверку деятельности Сергия. Копии материала ушли в ГУ МВД и областную прокуратуру.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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