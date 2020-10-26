Бывшего схимонаха Сергия вызвали на допрос в СК по делу об истязаниях детей в монастыре

Бывшего схимонаха Сергия, отлученного от церкви, вызвали на допрос в следственный комитет по делу об истязаниях детей в Среднеуральском женском монастыре, где до последнего времени тот числился духовником. По информации представителей бывшего клирика, также лишенного игуменского сана по решению епархиального суда, на допрос он был вызван в качестве свидетеля. Однако проверить достоверность этой информации не представляется возможным – на запрос «Нового Дня» в пресс-службе свердловского управления СКР заявили, что не комментируют дело.

Напомним, летом этого года на территории монастыря побывала съемочная группа Ксении Собчак с ней во главе, журналисты разыскали бывших воспитанников, которых родители или родственники отдавали в Среднеуральский женский монастырь. Те рассказывали о применении насилия к ним. Причем об этих фактах силовым структурам было известно давно, еще в 2013 году православная журналистка Раиса Ильина обращалась в прокуратуру и управление МВД по Свердловской области, а также региональное минсоцполитики с просьбой разобраться в происходящем в монастыре.

Собчак, а вслед за ней и уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, потребовали возбудить уголовное дело по фактам издевательств над детьми. Однако оно пока, по информации агентства, остается бесфигурантным.

Екатеринбург, Елена Сычева

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